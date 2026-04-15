Durante un’intervista a Sky, l’allenatore ha affermato che è necessario individuare gli episodi chiave per cambiare l’andamento della partita a favore della propria squadra. Ha anche commentato l’andata, dicendo che si è riusciti a interpretare correttamente l’atteggiamento dell’avversario, che cerca di gestire il gioco. Le sue parole si sono focalizzate sull’importanza di sfruttare i momenti decisivi durante il match.

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© Calcionews24.com - Italiano svela: «Dobbiamo cercare gli episodi che facciano girare la partita dalla nostra parte». Le sue parole

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