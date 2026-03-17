La Fermana ha ripreso il suo ritmo di marcia, riuscendo in meno di venti minuti a mettere in cassaforte la partita contro il Matelica con due reti decisive. Gentilini ha commentato la buona prestazione dei suoi ragazzi, evidenziando come abbiano saputo gestire bene il momento iniziale della sfida. La squadra ha quindi messo in mostra una buona solidità fin dai primi minuti di gioco.

Ha ripreso il suo ritmo di marcia solido e costante la Fermana che in meno di venti minuti ha praticamente archiviato i giochi in casa del Matelica con due reti senza dubbio significative. La prima quella di Fofi, il ritorno al gol del "cobra" che piazza la dodicesima rete stagionale e si riprende lo scettro di miglior realizzatore della Fermana, uno in più di Guti. Inoltre vale anche l’aggancio in vetta alla classifica marcatori generali a Cordella della Fermignanese: un traguardo che non porterà punti alla squadra ma per un attaccante non è mai banale e soprattutto da morale dopo un periodo in cui quella porta era sembrata improvvisamente piccola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gentilini: "Bravi i ragazzi a far andare la partita dalla nostra parte"

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