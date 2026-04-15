La squadra di Bologna si prepara per affrontare la partita di ritorno dei quarti di finale di Europa League contro l'Aston Villa a Birmingham. I rossoblù sono chiamati a una prestazione determinata, dopo aver disputato la gara di andata. La sfida si svolgerà in un contesto di grande attesa, con entrambe le formazioni che puntano alla qualificazione. La partita rappresenta un momento importante per il cammino europeo del club italiano.

Rossoblù a Birmingham per il ritorno dei quarti di finale di Europa League in casa dell'Aston Villa BIRMINGHAM (INGHILTERRA) - "Loro nel doppio confronto cercano di amministrare, di portare a casa un buon punteggio per giocarsi tutto nella seconda gara, noi nella prima abbiamo concesso degli errori, loro ne hanno approfittato e ora il doppio vantaggio che hanno ottenuto diventa pesante". Così il tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano, alla vigilia del ritorno dei quarti di finale di Europa League in programma domani a Birmingham contro l'Aston Villa. Si parte dal 3-1 con cui gli inglesi si imposero al Dall'Ara. "Tocca a noi cercare di fare una partita coraggiosa, magari rischiando qualcosina.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Italiano "Serve un Bologna coraggioso, nel calcio può succedere di tutto"

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