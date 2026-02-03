Tom Cruise ha imparato a volare dopo Top Gun Kurt Russell | L' ho aiutato è un bravo pilota

Tom Cruise ha imparato a volare dopo il successo di Top Gun. Kurt Russell conferma di avergli dato una mano, dicendo che l’attore è un bravo pilota. Cruise ha deciso di mettersi in gioco e imparare a pilotare un aereo, proprio come nel film che lo ha reso famoso.

La star di Grosso guaio a Chinatown ha insegnato al collega a pilotare un aereo dopo il successo del film del 1986 diretto da Tony Scott. In una recente intervista a Entertainment Weekly, Kurt Russell ha raccontato di aver notato il desiderio di Tom Cruise di saper pilotare un aereo dopo il successo di Top Gun e di averlo aiutato personalmente nel suo percorso di apprendimento. Kurt Russell, oltre ad essere un validissimo attore è anche conosciuto per la sua longeva esperienza come pilota, e ha svelato di aver supportato appieno il collega che intendeva apprendere al meglio le capacità di guidare un velivolo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Tom Cruise ha imparato a volare dopo Top Gun, Kurt Russell: "L'ho aiutato, è un bravo pilota" Approfondimenti su Tom Cruise Top Gun Davos, Macron arriva al Forum come Tom Cruise in Top Gun: occhiali a specchio e sorriso stampato sul volto Emmanuel Macron è arrivato al Forum di Davos con un look distintivo, caratterizzato da occhiali a specchio e un sorriso apparentemente ironico. L’Oscar a Tom Cruise (con un Rolex da 70.000 euro) dopo 40 anni: il suo discorso ha commosso Hollywood Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Tom Cruise Top Gun Argomenti discussi: Tom Cruise ha filmato la battaglia con la spada laser per Star Wars: Starfighter, rivela il regista Shawn Levy; Tom Cruise ha abbandonato la sua storia d’amore più lunga… con la Gran Bretagna? La star di Top Gun torna negli Stati Uniti dopo la partenza improvvisa dal suo appartamento londinese da 35 milioni di sterline. Tom Cruise ha imparato a volare dopo Top Gun, Kurt Russell: L'ho aiutato, è un bravo pilotaLa star di Grosso guaio a Chinatown ha insegnato al collega a pilotare un aereo dopo il successo del film del 1986 diretto da Tony Scott. movieplayer.it Digger, nuove informazioni sul ruolo di Tom Cruise: aspettatevi un altro Les Grossman!A quanto pare l'interpretazione di Tom Cruise nel nuovo film di Alejandro Inarritu sarà ai livelli di quella nel cult Tropic ... cinema.everyeye.it Lo Chalet privato per Tom Cruise e le cene con fiaccola per i reali: «Sarà il nostro Capodanno» x.com Cineporto dell'Emilia-Romagna. Nirvana · Come As You Are (Devonshire Mix). Per girare Vanilla Sky, Cameron Crowe fece qualcosa che a Hollywood accade raramente: fermò New York. La scena in cui Tom Cruise corre in una Times Square completamente - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.