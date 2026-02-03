Tom Cruise ha imparato a volare dopo Top Gun Kurt Russell | L' ho aiutato è un bravo pilota

Tom Cruise ha imparato a volare dopo il successo di Top Gun. Kurt Russell conferma di avergli dato una mano, dicendo che l’attore è un bravo pilota. Cruise ha deciso di mettersi in gioco e imparare a pilotare un aereo, proprio come nel film che lo ha reso famoso.

La star di Grosso guaio a Chinatown ha insegnato al collega a pilotare un aereo dopo il successo del film del 1986 diretto da Tony Scott. In una recente intervista a Entertainment Weekly, Kurt Russell ha raccontato di aver notato il desiderio di Tom Cruise di saper pilotare un aereo dopo il successo di Top Gun e di averlo aiutato personalmente nel suo percorso di apprendimento. Kurt Russell, oltre ad essere un validissimo attore è anche conosciuto per la sua longeva esperienza come pilota, e ha svelato di aver supportato appieno il collega che intendeva apprendere al meglio le capacità di guidare un velivolo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

