Durante le riprese di Cocktail, un’attrice ha raccontato di aver quasi rotto il naso a un collega durante una scena d’amore, descrivendo anche un trauma legato al solletico. L’attore coinvolto ha commentato l’episodio, confermando che si trattò di un momento imprevisto durante le riprese. L’episodio è stato condiviso pubblicamente a distanza di anni dall’accaduto.

A distanza di anni, Gina Gershon riapre il sipario su un episodio accaduto durante le riprese di Cocktail, trasformando una scena romantica in un momento decisamente meno controllato. Gina Gershon ricorda un incidente sul set di Cocktail: durante una scena d'amore colpì involontariamente Tom Cruise al naso. L'attrice racconta un momento imbarazzante, tra reazioni istintive, traumi personali e la sorprendente gentilezza dell'attore. Una scena romantica. finita con un colpo al volto Sul set di Cocktail nel 1988, quello che doveva essere un momento di intimità cinematografica tra Gina Gershon e Tom Cruise si trasformò in un episodio tanto imbarazzante quanto memorabile. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Tom Cruise, Gina Gershon: "Gli ho quasi rotto il naso in una scena d'amore, ho un trauma col solletico"

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