Mission | Impossible 9 | Tom Cruise vuole Chloe Zhao alla regia?

Tom Cruise ha contattato Chloe Zhao per convincerla a dirigere Mission: Impossible 9, dopo aver letto il suo lavoro su Hamnet. La richiesta nasce dalla volontà di portare una visione diversa nel franchise, con un soggetto già pronto da mesi. La regista, nota per il suo stile intenso e autentico, non ha ancora risposto ufficialmente. La produzione del film sta valutando diverse opzioni, ma l’interesse di Cruise è evidente. La scelta del regista potrebbe influenzare notevolmente il tono del nuovo capitolo.

Secondo le ultime indiscrezioni la star di Mission: Impossibile avrebbe contattato la regista di Hamnet per convincerla a dirigere un nuovo capitolo del franchise action, il soggetto sarebbe già pronto. In molti sospettavano che Mission: Impossible - The Final Reckoning sarebbe stato l'ultimo film su Ethan Hunt dell'era Tom Cruise. Ma il finale del film, col personaggio ancora vivo e vegeto, ha aperto la strada a un ulteriore sequel. Adesso circola voce che Tom Cruise abbia deciso di fare ritorno nel ruolo dello spericolato agente segreto e che abbia già adocchiato il successore di Christopher McQuarrie: la regista di Hamnet Chloe Zhao.