ItaliaMeteo verso Roma | il via libera che colpisce il polo di Bologna

La Commissione Ambiente della Camera dei deputati ha deciso di respingere gli emendamenti presentati dalle opposizioni, confermando così il trasferimento di ItaliaMeteo da Bologna a Roma. Questa scelta chiude definitivamente la questione e determina un cambiamento nella sede operativa dell'ente. La decisione è stata presa durante una riunione dedicata alla questione, senza ulteriori rinvii o modifiche al testo approvato.

La decisione della Commissione Ambiente della Camera dei deputati di respingere gli emendamenti proposti dalle opposizioni sancisce, di fatto, il trasferimento definitivo di ItaliaMeteo da Bologna a Roma. Il provvedimento, inserito nel decreto legge denominato Dl Niscemi — nato per la gestione delle risorse e degli interventi urgenti in seguito ai danni del ciclone Valentino in Sicilia — ha bloccato il tentativo di mantenere la sede operativa nel Tecnopolo bolognese, sventando la proposta di separare le funzioni amministrative da quelle tecniche. L’impatto sul polo tecnologico bolognese e la resistenza sindacale. Il passaggio dell’agenzia di...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - ItaliaMeteo verso Roma: il via libera che colpisce il polo di Bologna ItaliaMeteo a Roma: a rischio il polo scientifico di Bologna eItaliaMeteo lascia Bologna: il Governo sposta l’agenzia a Roma La Legge di Bilancio 2026 prevede il trasferimento dell’Agenzia ItaliaMeteo da Bologna... Bologna svuota il polo meteo: ItaliaMeteo vola a Roma, a rischio 20Bologna perde ItaliaMeteo: la decisione del governo solleva preoccupazioni per il futuro della ricerca e della previsione meteorologica La sede...