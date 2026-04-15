ItaliaMeteo verso Roma | il via libera che colpisce il polo di Bologna

Da ameve.eu 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Commissione Ambiente della Camera dei deputati ha deciso di respingere gli emendamenti presentati dalle opposizioni, confermando così il trasferimento di ItaliaMeteo da Bologna a Roma. Questa scelta chiude definitivamente la questione e determina un cambiamento nella sede operativa dell'ente. La decisione è stata presa durante una riunione dedicata alla questione, senza ulteriori rinvii o modifiche al testo approvato.

La decisione della Commissione Ambiente della Camera dei deputati di respingere gli emendamenti proposti dalle opposizioni sancisce, di fatto, il trasferimento definitivo di ItaliaMeteo da Bologna a Roma. Il provvedimento, inserito nel decreto legge denominato Dl Niscemi — nato per la gestione delle risorse e degli interventi urgenti in seguito ai danni del ciclone Valentino in Sicilia — ha bloccato il tentativo di mantenere la sede operativa nel Tecnopolo bolognese, sventando la proposta di separare le funzioni amministrative da quelle tecniche. L’impatto sul polo tecnologico bolognese e la resistenza sindacale. Il passaggio dell’agenzia di...🔗 Leggi su Ameve.eu

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