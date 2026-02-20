Bologna svuota il polo meteo | ItaliaMeteo vola a Roma a rischio 20

Bologna ha visto trasferire il centro di ItaliaMeteo a Roma, una scelta che preoccupa molti addetti ai lavori. La decisione del governo ha portato alla chiusura del polo meteo bolognese, che da anni operava sul territorio. Le motivazioni ufficiali puntano a una riorganizzazione, ma si temono ripercussioni sulla precisione delle previsioni locali. Questa mossa potrebbe influenzare anche le future attività di ricerca in meteorologia. La decisione lascia aperti molti interrogativi sul futuro delle strutture meteorologiche in Italia.

Bologna perde ItaliaMeteo: la decisione del governo solleva preoccupazioni per il futuro della ricerca e della previsione meteorologica. La sede dell’agenzia nazionale per la previsione del tempo, ItaliaMeteo, lascerà Bologna per trasferirsi a Roma, presso il Dipartimento per la Protezione Civile della Presidenza del Consiglio. La decisione, comunicata nelle ultime settimane, ha suscitato forti reazioni dalle amministrazioni locali, che denunciano un errore strategico che rischia di compromettere un importante polo scientifico e tecnologico. Un polo di eccellenza in movimento. Fondata nel 2017, ItaliaMeteo aveva trovato a Bologna un ambiente favorevole allo sviluppo di infrastrutture dedicate alla modellistica meteorologica.🔗 Leggi su Ameve.eu

Leggi anche: Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 20 dicembre: le regioni a rischio

Roma, che cuore: in 10' per 75' riagguanta il Panathinaikos e vola direttamente agli ottavi |?Bologna ok ma va ai playoff#Roma- Panathinaikos || La Roma supera il Panathinaikos in dieci minuti e conquista la qualificazione diretta agli ottavi.

Bologna, corteo e scontri al Paladozza a poche ore da Virtus – Maccabi

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.