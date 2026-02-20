ItaliaMeteo a Roma | a rischio il polo scientifico di Bologna e

ItaliaMeteo si trasferisce da Bologna a Roma a causa della Legge di Bilancio 2026. Il governo ha deciso di spostare l’agenzia meteo nel capoluogo romano, lasciando la città emiliana senza il suo centro di ricerca. La scelta ha già suscitato reazioni tra gli scienziati e le autorità locali, che temono una perdita di competenze e di posti di lavoro. Il trasferimento, previsto entro il prossimo anno, coinvolge anche infrastrutture e personale tecnico. La decisione si inserisce in un processo più ampio di riorganizzazione delle strutture pubbliche.

ItaliaMeteo lascia Bologna: il Governo sposta l'agenzia a Roma. La Legge di Bilancio 2026 prevede il trasferimento dell'Agenzia ItaliaMeteo da Bologna a Roma, una decisione che solleva preoccupazioni tra le istituzioni locali e nel mondo scientifico. L'amministrazione comunale e regionale di Bologna teme un indebolimento delle competenze e una perdita di sinergie con il Tecnopolo, polo di eccellenza che ospita importanti centri di ricerca e previsione meteorologica. La scelta del governo apre un dibattito sulla razionalizzazione del sistema nazionale e sulla valorizzazione delle risorse territoriali.