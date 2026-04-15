ItaliaMeteo da Bologna a Roma | il Governo boccia tutti gli emendamenti dei dem

Il governo ha respinto tutti gli emendamenti presentati dai democratici riguardo alla questione dell’agenzia sul clima a Bologna. La decisione è stata comunicata nelle ultime ore, segnando la fine delle discussioni sulla possibile permanenza dell’agenzia nella città. Questa scelta chiude definitivamente la possibilità di mantenere l’agenzia sul clima a Bologna, dopo che le proposte erano state avanzate nel corso delle ultime settimane.

Bologna, 14 aprile 2026 – Si sono ormai spente definitivamente le speranze di mantenere a Bologna l’agenzia sul clima. In commissione Ambiente alla Camera, infatti, sono stati bocciati gli emendamenti del centrosinistra su ItaliaMeteo, come spiegato dallo stesso dem Andrea De Maria. “Dopo il parere negativo del Governo – racconta il deputato – sono stati bocciati tutti gli emendamenti che avevamo presentato al cosiddetto Dl Niscemi per contrastare lo spostamento della agenzia ItaliaMeteo dal Tecnopolo di Bologna a Roma”. " È stato bocciato anche l'emendamento, a mia prima firma, che proponeva una soluzione di compromesso, lasciando la sede operativa a Bologna e spostando a Roma solo la sede amministrativa”, informa de Maria.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ItaliaMeteo da Bologna a Roma: il Governo boccia tutti gli emendamenti dei dem De Pascale su ItaliaMeteo: “Non ci arrendiamo. Governo pensi a una doppia sede, Roma e Bologna”Bologna, 9 marzo 2026 – Il trasferimento dell'agenzia ItaliaMeteo dal Tecnopolo di Bologna a Roma, su decisione del Governo, è diventato un grande... ItaliaMeteo a Roma: a rischio il polo scientifico di Bologna eItaliaMeteo lascia Bologna: il Governo sposta l’agenzia a Roma La Legge di Bilancio 2026 prevede il trasferimento dell’Agenzia ItaliaMeteo da Bologna...