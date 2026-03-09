Il trasferimento dell'agenzia ItaliaMeteo dal Tecnopolo di Bologna a Roma, deciso dal Governo, sta attirando molta attenzione nella città emiliana. La richiesta di mantenere una doppia sede, con uffici sia a Bologna che a Roma, è stata avanzata da De Pascale, che ha dichiarato di non voler rinunciare alla presenza nell’area. La questione sta dividendo opinioni tra chi sostiene il cambiamento e chi chiede di preservare le sedi attuali.

Bologna, 9 marzo 2026 – Il trasferimento dell'agenzia ItaliaMeteo dal Tecnopolo di Bologna a Roma, su decisione del Governo, è diventato un grande motivo di dibattito sotto le Due Torri. “ Non ci arrendiamo: abbiamo scritto una lettera al governo per confrontarci, per discutere, perché riteniamo sia un errore. Non riteniamo che il governo debba fare un'inversione a 'U’: la scelta di avere anche una sede nazionale, oltre alla sede tecnica in Emilia-Romagna, potrebbe essere anche un compromesso”, ha detto oggi il presidente dell'Emilia-Romagna, Michele de Pascale, a margine di un evento in Regione. Clima, Bologna e la pianura padana in fondo alla classifica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - De Pascale su ItaliaMeteo: “Non ci arrendiamo. Governo pensi a una doppia sede, Roma e Bologna”

Articoli correlati

Galletti e il trasloco di ItaliaMeteo: "Bologna è ancora la sede ideale"Bologna, 9 marzo 2026 – "La collocazione fisiologica e più indicata per ItaliaMeteo è Bologna".

Cpr e polemiche: De Pascale attacca Piantedosi, “grave errore, ma ora il governo ci coinvolgerà”Il presidente dell’Emilia-Romagna critica la gestione del confronto sui centri di permanenza per il rimpatrio ma apre al dialogo: “Serve discutere...

Contenuti utili per approfondire De Pascale su ItaliaMeteo Non ci...

Temi più discussi: ItaliaMeteo chiude a Bologna e si trasferisce a Roma, ora c'è la data. Sindacati sul piede di guerra: È un licenziamento collettivo. De Pascale a Meloni: Noi pronti a investire; Ora è uffficiale: ItaliaMeteo trasloca da Bologna a Roma; Agenzia ItaliaMeteo, addio a Bologna: Meloni firma il trasloco a Roma; ItaliaMeteo, lavoratori in assemblea contro l’azzeramento dell’Agenzia a Bologna.

ItaliaMeteo, de Pascale: Qui il centro europeo, l’Onu sul clima. E il governo smantella l’agenziaSulla decisione di spostare la sede e i dipendenti da Bologna a Roma interviene nuovamente il governatore: Incomprensibile, spero in un ripensamento ... bologna.repubblica.it

Agenzia ItaliaMeteo, addio a Bologna: Meloni firma il trasloco a RomaFino a ieri mattina il vicepresidente della Regione Colla credeva ancora possibile convincere il governo a cambiare idea. Poi è arrivata la data. De ... bologna.repubblica.it

In radio, in tv, in piazza o per convegni: la storica fidanzata di Berlusconi, Francesca Pascale, è dappertutto nonostante il ghosting di Forza Italia che un tempo le fu fatale e prosegue tuttora. Epperò è più presente che mai e il paragone rispetto all’ultima compa - facebook.com facebook

Inizia #manifatturadelleidee a Firenze! Con Michele De Pascale, Vito Leccese, Luciana Lamorgese, Teo Luzi, Beppe Sala. Confronto di idee su sicurezza e legalità x.com