Italia-Francia oggi hockey ghiaccio femminile Olimpiadi 2026 | orario tv programma streaming

Oggi le italiane scendono in campo contro la Francia nella partita di hockey ghiaccio femminile ai Giochi di Milano-Cortina 2026. È l’inizio ufficiale della loro avventura olimpica, con la nazionale pronta a sfidare le avversarie. La gara si svolge alle ore stabilite e sarà visibile in diretta tv e streaming, mentre le atlete si preparano a mettere in gioco tutta la loro energia.

Prende ufficialmente il via il cammino della nazionale italiana femminile di hockey ghiaccio ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Per le nostre portacolori nella giornata odierna arriverà l’esordio ufficiale, ovvero l’importante sfida contro la Francia alle ore 14.40 alla Milano Santagiulia Ice Hockey Arena. Saranno in palio subito punti pesanti per centrare il passaggio al turno successivo. La Francia è attualmente 14a nel ranking IIHF mentre le azzurre occupano il 17° posto. L’Italia, ricordiamolo, è inserita nel Gruppo B assieme a Giappone, Germania, Svezia e Francia. Nel Gruppo A, invece, sono in azione Stati Uniti, Canada, Finlandia, Svizzera e Repubblica Ceca. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Italia-Francia oggi hockey ghiaccio femminile, Olimpiadi 2026: orario, tv, programma, streaming Approfondimenti su Italia Francia Dove vedere in tv Italia-Francia, hockey ghiaccio femminile Olimpiadi 2026: orario, programma, streaming Oggi le atlete italiane dell’hockey ghiaccio femminile scendono in pista per il debutto alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Calendario hockey ghiaccio femminile oggi, Olimpiadi 2026: orari partite, tv, programma, streaming Oggi prende il via il torneo femminile di hockey su ghiaccio alle Olimpiadi di Milano Cortina. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Italia Francia Argomenti discussi: Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: italiani in gara domani, giovedì 5 febbraio; Milano-Cortina, a testa alta sul ghiaccio: domani l’Italia femminile dell’hockey inizia il sogno olimpico contro la Francia; Hockey ghiaccio, regole e programma alle Olimpiadi di Milano-Cortina; Dove vedere in tv Italia-Francia, hockey ghiaccio femminile Olimpiadi 2026: orario, programma, streaming. Italia-Francia oggi hockey ghiaccio femminile, Olimpiadi 2026: orario, tv, programma, streamingPrende ufficialmente il via il cammino della nazionale italiana femminile di hockey ghiaccio ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Per le ... oasport.it Dove vedere in tv Italia-Francia, hockey ghiaccio femminile Olimpiadi 2026: orario, programma, streamingPer il debutto dell'Italia dell'hockey ghiaccio femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 è quasi tutto pronto. Poco più di 24 ore separano le ... oasport.it ANCORA IN SALA dal 5 all'11 febbraio: SIRÂT di Oliver Laxe (Francia, Marocco, 2025, 115’) Da sab 7/2 GIULIO REGENI – TUTTO IL MALE DEL MONDO di Simone Manetti (Italia, 2026, 100’) Da gio 5/2 FATHER MOTHER SISTER BROTHER di Ji facebook Quarto bando Francia-Italia ALCOTRA per progetti singoli, 2ª finestra - Infoday a CUNEO, #12febbraio 2026 ore 14.00-17.00 - @provinciacuneo - Sala Mostre, Corso Nizza 23 regione.piemonte.it/web/temi/fondi… x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.