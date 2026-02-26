Un accordo strategico unisce la lega basket serie a e TeamKeys, piattaforma specializzata in scouting e analytics delle prestazioni, con l’obiettivo di integrare dati avanzati e strumenti digitali nelle attività dei club e nell’esperienza dei tifosi. L’iniziativa mette al centro la tecnologia come leva per migliorare la competitività sul campo, offrire contenuti più accurati e rendere l’ecosistema della pallacanestro nazionale sempre più dinamico e competitivo. La collaborazione consente ai club di accedere a TeamKeys ScoutingPerformance con condizioni agevolate e licenze dedicate per le squadre che hanno partecipato alla IBSA NextGen Cup, potenziando le attività di analisi tecnica e preparazione atletica. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Lega Basket Serie A rinnova l'alleanza con TeamKeys per l'innovazione tecnologica

