Nella serata di mercoledì 15 aprile, nel quartiere San Paolo, si è verificato un grave incidente che ha coinvolto un bambino molto piccolo. Secondo le prime ricostruzioni, il bambino è caduto dal sesto piano di un edificio. La notizia ha suscitato immediatamente grande scalpore tra i residenti, molti dei quali si sono radunati nelle vicinanze dell’area interessata. Le autorità sono intervenute sul posto per accertare le cause dell’accaduto.

Il silenzio della serata di mercoledì 15 aprile nel quartiere San Paolo è stato squarciato da un evento di una violenza emotiva inaudita. Un bambino di soli 6 anni è precipitato dal sesto piano di un edificio residenziale, trasformando una tranquilla conclusione di giornata in un incubo a occhi aperti per l’intera comunità barese. L’allarme è scattato immediatamente, portando sul posto i sanitari del 118 che hanno tentato una corsa disperata contro il tempo per strappare il piccolo a un destino crudele. Trasferito con la massima urgenza al Policlinico di Bari, il bambino è stato affidato alle cure dell’equipe medica, ma il quadro clinico è apparso sin dai primi istanti disperato.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Italia, bimbo piccolo cade dal sesto piano. Tragedia atroce in serata

Notizie correlate

Leggi anche: Tragedia in Italia, dodicenne precipita dal quarto piano davanti ai genitori. Morte atroce

Incidente mortale in Italia, la tragedia in serata. Soccorsi sul posto. AtroceIl crepuscolo piemontese si è tinto di nero sulla strada provinciale 11, teatro di un drammatico scontro che ha sconvolto il tardo pomeriggio di...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Bimbo di un anno e mezzo cade da una finestra a Civita Castellana, portato al Gemelli. Genitori in casa, ma il piccolo era solo in una stanza; Bimbo di 18 mesi cade da finestra a Civita Castellana, è grave; Bimbo di un anno e mezzo cade dal secondo piano a Bologna: è in prognosi riservata; Bimbo di un anno e mezzo cade dalla finestra.

Bimbo di un anno e mezzo cade dal secondo piano a Bologna: è in prognosi riservataUn bambino di circa un anno e mezzo è precipitato nel pomeriggio da una finestra al secondo piano di un palazzo di via Ada Negri, a Bologna, zona Pilastro. E' successo intorno alle 17. Per cause ancor ... gazzettadiparma.it

Morto il bambino di un anno e mezzo caduto da una finestra: in casa c'era la sorellina di 11 anni e alcuni familiariNon ce l’ha fatta il bambino di circa un anno e mezzo caduto dal secondo piano di un palazzo a Bologna. Il piccolo è morto all’ospedale Maggiore, dove era stato ... leggo.it

Sicilia 242 TV Nazionale - Canale 242 in tutta Italia - App Sicilia 24 facebook