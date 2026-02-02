Tragedia in Italia dodicenne precipita dal quarto piano davanti ai genitori Morte atroce
Un pomeriggio come tanti altri, ma poi qualcosa cambia. Un dodicenne si lancia dal quarto piano di casa davanti ai genitori, che assistono impotenti. La caduta è violenta e la morte arriva in pochi istanti. La famiglia si trova ad affrontare un dolore improvviso e incolmabile, mentre le forze dell’ordine indagano sulla dinamica di questa tragedia.
Ci sono pomeriggi che sembrano identici a tutti gli altri. La casa, i rumori di sempre, i genitori a pochi passi. Poi, all'improvviso, un suono secco. Uno di quelli che non si dimenticano più. In un attimo, la normalità si incrina e lascia spazio solo a una domanda terribile: com'è potuto succedere proprio qui? È una di quelle vicende che la città fatica perfino a raccontare, perché dentro c'è tutto: l'impotenza, lo shock, l'attesa che non finisce mai. E soprattutto lo sguardo di due genitori che, in pochi secondi, vedono la propria vita cambiare per sempre. Il giorno in cui un quartiere si è fermato.
Nel pomeriggio di ieri, venerdì 30 gennaio, una ragazza di dodici anni è caduta dalla finestra di un appartamento nella periferia di Bologna.
