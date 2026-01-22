Incidente mortale in Italia la tragedia in serata Soccorsi sul posto Atroce

Un incidente mortale si è verificato questa sera sulla strada provinciale 11 in Piemonte, causando una grave perdita. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno operato per gestire la situazione. La tragedia ha coinvolto una o più persone, e le autorità stanno ancora effettuando le verifiche del caso. Restano aperti i dettagli sulle cause dell’incidente e le eventuali responsabilità.

Il crepuscolo piemontese si è tinto di nero sulla strada provinciale 11, teatro di un drammatico scontro che ha sconvolto il tardo pomeriggio di oggi, giovedì 22 gennaio. Alle porte di Vercelli, in direzione di Caresanablot, l’impatto tra una Mini Cooper Clubman e un furgone Citroen Jumper ha lasciato sul terreno un bilancio pesante: un morto e due feriti. Le operazioni di soccorso sono state rese estremamente complesse da una nebbia fittissima che incombeva sulla carreggiata, riducendo drasticamente la visibilità e trasformando il tratto stradale in una trappola mortale. I mezzi, distrutti dall’urto, sono rimasti al centro della carreggiata, costringendo gli agenti della Polizia Locale e i Vigili del Fuoco di Vercelli a un lavoro minuzioso per mettere in sicurezza l’area e consentire i rilievi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Incidente mortale in Italia, la tragedia in serata. Soccorsi sul posto. Atroce Schianto devastante in galleria, la tragedia mortale in serata. Soccorsi sul postoUn grave incidente si è verificato in una galleria nel Nuorese, causando una tragedia mortale nella serata di oggi. Frontale mortale in serata, strada sbarrata. Soccorsi sul posto, gravissimoUn grave incidente si è verificato nella serata sulla Statale 106 nel tratto del Catanzarese, provocando la chiusura temporanea della strada. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Incidente mortale Sanza eseguita autopsia 15ott Argomenti discussi: Tragedia poco prima delle ore 13 a Genova dove un uomo è morto schiacciato da un camion. Secondo la prima ricostruzione dell’incidente, avvenuto in Lungobisagno d’Istria, l’uomo sarebbe tragicamente finito sotto le ruote del mezzo pesante dopo una brus; Cosa sappiamo sul disastro ferroviario in Spagna; Muore operaio nell'ex Ilva di Taranto per un incidente sul lavoro; Ex Ilva, incidente mortale a Taranto. Incidente mortale in Val Bisagno, la dinamica al vaglio: nessun urto con l'auto, la brusca frenata all'origine della tragediaGenova . Proseguono le indagini della sezione infortunistica della polizia locale per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente in cui ha perso la vita il 46enne Peter Louis Lopez Borja. virgilio.it Genova, scontro fra auto e scooter in Lungobisagno Istria: sbalzato dalla moto e travolto da un camion, muore a 46 anniGenova – Secondo incidente mortale sulle strade di Genova dall’inizio del 2026, il terzo in poco più di un mese. Dopo Maurizio Perrone, l’ex edicolante investito lo scorso 9 gennaio da un Tir mentre a ... ilsecoloxix.it Incidente mortale sull’A22 nelle prime ore del mattino, tra Avio e Affi, in direzione sud. Il sinistro è stato fatale per un uomo e una donna. L’allarme è scattato attorno alle 03:40. Notizia completa al TG delle 19:00 Canale 10 del digitale Diretta streaming - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.