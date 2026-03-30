libano uccisi altri due caschi blu della missione unifil

Nel sud del Libano, due caschi blu della missione Unifil sono stati uccisi. La notizia è stata confermata dalle autorità militari coinvolte, senza ulteriori dettagli sulle circostanze dell’incidente. La perdita si aggiunge a unbilancio di vittime tra i soldati stranieri presenti nella regione, dove le operazioni di mantenimento della pace continuano nonostante le tensioni.

Altri due soldati della missione Unifil sono morti nel sud del Libano: si tratta di caschi blu indonesiani, come il militare rimasto ucciso nella notte da un proiettile all’interno di una postazione della Forza Onu nei pressi di Adchit Al Qusayr, dove sono in corso scontri tra Hezbollah e l’esercito di Israele. In questo caso, ha spiegato la portavoce della missione Kandice Ardiel, «un’esplosione ha gravemente danneggiato un veicolo dell’Unifil», causando anche il ferimento di «diversi peacekeeper ». Ancora da chiarire le cause dell’incidente, forse dovuto a un raid israeliano contro un posto di blocco. Nella zona sono impegnati anche i militari italiani della Brigata Sassari. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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