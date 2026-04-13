Un potente tifone sta attraversando il Pacifico, con raffiche di vento che raggiungono i 335 kmh e si sta dirigendo verso le isole Guam e le Marianne Settentrionali. Le autorità hanno emesso allerte e richiesto evacuazioni in alcune zone per fronteggiare l’impatto di questa intensa tempesta. La situazione resta in evoluzione mentre si monitorano gli sviluppi di questa criticità atmosferica.

Il super tifone Sinlaku sta puntando Guam e le Isole Marianne Settentrionali con raffiche che toccano i 335 kmh. La tempesta, attualmente la più violenta a livello globale, si muove nel Pacifico occidentale minacciando centinaia di migliaia di residenti. Meccanismi di un’intensificazione fulminea. Il sistema atmosferico ha subito una trasformazione radicale in pochissimo tempo. Nato da una depressione tropicale in una zona dell’oceano caratterizzata da temperature superficiali anomale, il fenomeno ha trovato l’ambiente perfetto per esplodere. L’assenza di wind shear nella parte alta dell’atmosfera, unita a una massiccia riserva di umidità e a temperature marine superiori alla soglia critica per i cicloni, ha permesso a Sinlaku di evolversi da una normale perturbazione tropicale a un super tifone.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Terrore nel Pacifico: il super tifone Sinlaku sfida Guam a 335 km/h

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