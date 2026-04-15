Ismea | Ok ddl passo importante sui temi centrali come tracciabilità e trasparenza

Il Parlamento ha approvato un disegno di legge dedicato alla tutela agroalimentare, considerato un passo significativo per le questioni di tracciabilità e trasparenza nel settore. La legge interessa le filiere che contribuiscono all'eccellenza del Made in Italy. La giornata odierna è dedicata proprio alla celebrazione di questo settore.

Roma, 15 apr. (Adnkronos) - “L'approvazione da parte del Parlamento del Ddl sulla tutela agroalimentare rappresenta un passo importante su temi centrali come tracciabilita' e trasparenza, a vantaggio delle filiere che rappresentano l'eccellenza del Made in Italy, di cui oggi si celebra la giornata. Tale risultato renderà più agevole anche per l'Istituto l'adempimento dei compiti istituzionali nei quali siamo quotidianamente impegnati'". Ad affermarlo in una nota congiunta sono il presidente di Ismea Livio Proietti e il direttore generale Sergio Marchi. Confessioni sulla pista da ballo. Così Madonna reinventa la dance music🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ismea: "Ok ddl passo importante sui temi centrali come tracciabilità e trasparenza" Notizie correlate Ddl PMI, CNA e Confartigianato Salerno: “Passo avanti importante, ora attuare subito la riforma dell’artigianato”Tempo di lettura: 2 minuti Soddisfazione ma anche attenzione alla fase attuativa. Capri. Silvestro (FI): Con DDL passo importante per tutela ambiente ambiente marinoSanità, Giuliano (UGL): “Al Sud una voragine di medici, qualità dell’assistenza non può dipendere dal luogo in cui si vive” UNICEF/Siria: i bambini...