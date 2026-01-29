Capri Silvestro FI | Con DDL passo importante per tutela ambiente ambiente marino

Il senatore Francesco Silvestro di Forza Italia ha presentato un disegno di legge che mira a proteggere l’ambiente marino di Capri. L’obiettivo è regolare pesca, turismo e traffico nautico, per preservare gli ecosistemi unici dell’isola. Silvestro sottolinea che questa legge rappresenta un passo importante per uno sviluppo più sostenibile dell’isola.

Il senatore Francesco Silvestro (FI) annuncia il disegno di legge per tutelare ecosistemi unici dell’isola di Capri, regolando pesca, turismo e traffico nautico a favore di uno sviluppo sostenibile.. “ Oggi compiamo un passo importante per la tutela dell’ambiente marino di Capri con il disegno di legge per la creazione dell’area marina protetta “Isola di Capri”. Questo progetto mira a proteggere ecosistemi unici, come le praterie di Posidonia e le grotte sommerse, regolando le attività turistiche e nautiche che esercitano forte pressione sull’isola “. Lo ha detto Francesco Silvestro, senatore di Forza Italia, durante il suo intervento in dichiarazione di voto in Senato sul disegno di legge che istituisce l’Area Marina Protetta (Amp) dell’Isola di Capri – “ Il disegno di legge definisce il perimetro dell’area protetta, gli obiettivi di tutela e gli strumenti di gestione necessari per garantire la sostenibilità. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Capri. Silvestro (FI): Con DDL passo importante per tutela ambiente ambiente marino Approfondimenti su Capri Silvestro Regionali, Errico (FI): “Ambiente, Sannio merita controlli e tutela seri” "La tutela dell’ambiente un obiettivo primario" La tutela dell’ambiente rappresenta una priorità per Conserve Italia, che si impegna a promuovere pratiche sostenibili e responsabili. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Capri Silvestro Argomenti discussi: Capri. 'Area Marina Protetta', Silvestro (FI): 'passo importante per tutelare l'ambiente marino dell'isola'; Seduta 386ª (XIX legislatura) (28.01.2026); Salerno. Carabinieri assolti: la fine di un calvario. Il Nuovo Sindacato propone una legge in Conferenza Stampa. Fratelli d'Italia Senato. . L’isola di Capri è un gioiello italiano che racchiude storia, bellezza e uno straordinario valore naturalistico. Nel golfo di Napoli, luogo cruciale sin dai tempi dell’antica Grecia, venne scelta come dimora dall’Imperatore Tiberio, fu musa is facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.