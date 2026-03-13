Un?offerta per il parcheggio Il racket degli abusivi anche sulle strisce blu

Un messaggio ricorrente annuncia un’“offerta per il parcheggio”, un invito che si ripete in diverse zone della città. Le persone coinvolte sono spesso uomini che offrono posti auto abusivi, spostandosi tra varie strade e vari volti per eludere controlli e sanzioni. La presenza di queste attività si manifesta lungo le strisce blu e nelle aree di sosta pubblica.

«Un'offerta per il parcheggio». La frase è sempre la stessa. Cambia la voce, cambia il volto, cambia la strada. Ma la formula resta identica, ripetuta centinaia di volte al giorno come una liturgia urbana che a Lecce tutti conoscono. Arriva mentre si manovra, mentre si spegne il motore, a volte ancora prima di inserire il freno a mano. Una mano si avvicina al finestrino, un gesto rapido indica lo spazio appena occupato. Poi la richiesta. Breve, secca, quasi automatica. Succede in viale Marconi, dove le strisce blu dovrebbero garantire ordine e rotazione ma dove spesso il primo "controllore" della sosta non è il parcometro. Succede in viale Lo Re, lungo uno dei viali più trafficati della città.