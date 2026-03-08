Lavori all’acquedotto cali di pressione nelle case

Hera sta portando avanti i lavori di rinnovo dell’acquedotto nella pianura bolognese. Martedì, dalle 8 alle 18.30, si registrano cali di pressione nelle abitazioni coinvolte. La società ha comunicato che durante questa fascia oraria alcune zone potrebbero sperimentare interruzioni o riduzioni nell’erogazione dell’acqua. Le attività sono in corso per migliorare il sistema di distribuzione idrica.

Hera prosegue il rinnovo dell'acquedotto nella pianura bolognese: martedì, dalle 8 alle 18.30, per mettere in funzione un nuovo tratto di condotta idrica, potrebbero verificarsi cali di pressione nei territori di Galliera e Malalbergo, con possibile carenza di acqua ai piani più alti delle abitazioni. "Nella giornata di martedì – spiega una nota di Hera –, all'altezza di via Piantolo, in una zona fuori dal centro abitato di San Pietro in Casale, si procederà al collegamento del nuovo tratto di rete alla condotta di alimentazione principale, anche questa completamente rinnovata nel corso degli ultimi anni, che compone la dorsale del sistema idrico della pianura bolognese.