Irma Testa, campionessa italiana di boxe, ha commentato come le donne italiane nel pugilato ottengano risultati migliori rispetto agli uomini. Ha raccontato di aver smesso temporaneamente dopo una delusione importante a Parigi, temendo cosa sarebbe successo in seguito. Tuttavia, ha scoperto di apprezzare molto l’attività di allenamento, che le ha permesso di tornare a competere con entusiasmo. La sua esperienza mette in luce differenze di atteggiamenti tra generi e il suo percorso di recupero.

Dieci anni dopo il primo volo, la “Butterfly” è tornata a battere le ali. Non per scappare, ma per restare. Sul ring. Dove tutto era iniziato. È lì che si ritrova davvero Irma Testa, la poliziotta campana che un decennio fa rompeva il soffitto di cristallo diventando la prima pugile italiana a volare alle Olimpiadi, strappando la qualificazione per Rio 2016. La narrazione perfetta — la ragazza partita da Torre Annunziata che conquista il mondo — si è incrinata a Parigi, dove la medaglia sfugge e qualcosa si spezza. I dubbi diventano domande. La più semplice, la più scomoda: è ancora questa la mia strada? La risposta non arriva subito. Arriva piano, lontano dai riflettori, tra un allenamento dato agli altri e uno negato a sé stessa.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Irma Testa: "A differenza degli uomini, nella boxe azzurra le donne vincono. Ma i genitori sono scettici..."

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