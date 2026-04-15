Irma Testa | A differenza degli uomini nella boxe azzurra le donne vincono Ma i genitori sono scettici
Irma Testa, campionessa italiana di boxe, ha commentato come le donne italiane nel pugilato ottengano risultati migliori rispetto agli uomini. Ha raccontato di aver smesso temporaneamente dopo una delusione importante a Parigi, temendo cosa sarebbe successo in seguito. Tuttavia, ha scoperto di apprezzare molto l’attività di allenamento, che le ha permesso di tornare a competere con entusiasmo. La sua esperienza mette in luce differenze di atteggiamenti tra generi e il suo percorso di recupero.
Dieci anni dopo il primo volo, la “Butterfly” è tornata a battere le ali. Non per scappare, ma per restare. Sul ring. Dove tutto era iniziato. È lì che si ritrova davvero Irma Testa, la poliziotta campana che un decennio fa rompeva il soffitto di cristallo diventando la prima pugile italiana a volare alle Olimpiadi, strappando la qualificazione per Rio 2016. La narrazione perfetta — la ragazza partita da Torre Annunziata che conquista il mondo — si è incrinata a Parigi, dove la medaglia sfugge e qualcosa si spezza. I dubbi diventano domande. La più semplice, la più scomoda: è ancora questa la mia strada? La risposta non arriva subito. Arriva piano, lontano dai riflettori, tra un allenamento dato agli altri e uno negato a sé stessa.🔗 Leggi su Gazzetta.it
Le donne sono più brave all’Università, ma dopo la Laurea guadagnano il 15% in meno degli uominiLe donne rappresentano la maggioranza dei laureati (e questo è un dato storico): sono quasi il 60% del totale, nel 2024.
Bruxelles e Zelensky vogliono la corsa preferenziale per Kiev nella UE, ma fra i leader europei gli scettici non sono pochiBruxelles e Zelensky vogliono la corsia preferenziale per Kiev nella UE, ma fra i leader europei gli scettici non sono pochi L’adesione dell’Ucraina...