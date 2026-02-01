Bruxelles e Zelensky vogliono la corsa preferenziale per Kiev nella UE ma fra i leader europei gli scettici non sono pochi

Domani a Bruxelles si discute ancora una volta sulla possibilità di accelerare l’ingresso dell’Ucraina nell’Unione Europea. Zelensky e i funzionari europei spingono forte per ottenere una corsia preferenziale, ma non tutti i leader europei sono convinti. Alcuni restano scettici e chiedono più tempo per valutare i rischi e le conseguenze di un’adesione così rapida. La questione divide i paesi e rischia di complicare i prossimi incontri ufficiali.

L’adesione dell’Ucraina alla UE tramite un processo accelerato oggi viene spinta con enfasi sempre maggiore da diversi soggetti, in primis naturalmente Kiev e Bruxelles. Altri invece storcono il naso, compresi ministri e politici di Paesi membri. Ma agli USA starebbe bene, posto che ciò favorisca la fine delle ostilità e l’avvio del business per la ricostruzione. Gli sforzi della Commissione. La Commissione ha concesso all’Ucraina lo status di Paese-candidato nel 2022. Lo scorso anno Kiev ha completato il processo di revisione dei capitoli negoziali, ma restano da soddisfare ancora molti requisiti dell’elenco che Bruxelles ha stabilito per i membri potenziali. 🔗 Leggi su Follow.it

