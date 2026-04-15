Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che i colloqui con l’Iran potrebbero riprendere nei prossimi due giorni, con la possibilità di raggiungere un accordo entro aprile. Ha aggiunto che si sta valutando un luogo diverso dal Pakistan per le trattative. La notizia arriva in un momento di tensione tra le due nazioni, mentre le discussioni sono in fase di ripresa dopo mesi di stallo.

“Potrebbe finire bene o male, ma penso che un accordo sia meglio perché poi potranno ricostruire“. Dopo il fallimentare vertice dello scorso sabato a Islamabad, Usa e Iranprocedono a passi lenti verso un nuovo round di negoziati. “Potrebbero riprendere nei prossimi due giorni ma stiamo pensando a un altro luogo che non sia il Pakistan“, ha annunciato lo stesso presidente a stelle e strisce,Donald Trump, assicurando con il suo solito piglio ottimista che “la guerra è quasi finita“. Infatti, a Sky News, l’inquilino della Casa Bianca ha lanciato il pronostico che un accordo con Teheran potrà arrivare entro fine aprile:“E’ possibile, li abbiamo pestati pesantemente, è assai possibile“.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Iran, verso nuovi colloqui e Trump assicura: “Più che possibile accordo entro aprile”

L’ultimatum di Trump all’Iran: “Accordo o distruggiamo l’intero paese in una notte”

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È "quasi finita" la guerra in Iran, dopo le operazioni americane e israeliane avviate il 28 febbraio, fermate da una fragile tregua. Ne è convinto Donald Trump. Anzi, "è più che possibile che finisca entro aprile" secondo il presidente Usa. Queste le ultime notizie x.com