Il Pakistan ha avanzato la proposta di organizzare un nuovo ciclo di negoziati tra Stati Uniti e Iran a Islamabad nei prossimi giorni, con l’obiettivo di favorire il rispetto del cessate il fuoco in atto. L’agenzia Ap ha riferito che questa iniziativa viene annunciata da due funzionari pachistani e che l’obiettivo è portare avanti il dialogo prima della conclusione del periodo di tregua. La Cina ha presentato quattro punti per risolvere il conflitto.

"Il Pakistan ha proposto di ospitare un secondo round di colloqui tra Stati Uniti e Iran a Islamabad nei prossimi giorni, prima della fine del cessate il fuoco": lo scrive l’agenzia Ap sul suo sito citando due funzionari pachistani. I funzionari, hanno aggiunto che la proposta dipenderà dalla richiesta, da parte delle parti, di una sede diversa. La proposta della Cina per mettere fine al conflitto Coesistenza pacifica, sovranità nazionale, rispetto del diritto internazionale e Sviluppo e sicurezza. Sono i titoli dei quattro punti della proposta cinese per la soluzione del conflitto Usa-Iran. Mao Ning, portavoce del ministro degli Esteri di Pechino li ha postati sui social.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Il Pakistan ha proposto un secondo round di negoziati per il cessate il fuoco tra Usa e Iran. La Cina prospetta quattro punti per la soluzione del conflitto

Il Pakistan ha proposto un secondo round di negoziati per il cessate il fuoco tra Usa e Iran"Il Pakistan ha proposto di ospitare un secondo round di colloqui tra Stati Uniti e Iran a Islamabad nei prossimi giorni, prima della fine del...

Usa-Iran, cessate il fuoco di due settimane e negoziati in Pakistan Intesa arrivata due ore prima del termine fissato da TrumpAlle otto di sera del fuso orario Usa orientale, le due della scorsa notte in Italia, scadeva il termine per negoziare fissato da Trump.

Trump: 'NO PANIC'. El Plan Secreto de 15 Días que Paralizó a Irán

Intanto il Pakistan si è riproposto per ospitare un eventuale secondo round di negoziati tra Usa e Iran - facebook.com facebook

MEDIO ORIENTE | "Il Pakistan ha proposto di ospitare un secondo round di colloqui tra Stati Uniti e Iran a Islamabad nei prossimi giorni, prima della fine del cessate il fuoco": lo scrive l'agenzia Ap. #ANSA x.com