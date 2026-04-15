Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato di non considerare una proroga del cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti. La sua affermazione arriva in un momento di tensione crescente tra le due nazioni, mentre si cercano vie di dialogo per ridurre le ostilità. Nessuna altra informazione è stata fornita sui piani futuri o sulle eventuali iniziative diplomatiche in corso.

Le speranze di pace e le parole di Trump. “Non penso ad una proroga del cessate il fuoco” ha dichiarato l’inquilino della Casa Bianca. Servizio di Massimiliano Cochi TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

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Iran-Usa, Trump: Non penso a proroga del cessate il fuoco

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