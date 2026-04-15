Iran Trump | La guerra è quasi finita – La diretta

Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato in un’intervista che la guerra del Golfo è quasi terminata. Tuttavia, ha ribadito le minacce nei confronti di Teheran, senza specificare ulteriori dettagli sullo stato attuale del conflitto o sulle azioni future. La dichiarazione è arrivata mentre si intensificavano le tensioni tra gli Stati Uniti e l’Iran, con riferimenti alle crescenti tensioni nella regione.

La guerra del Golfo «è quasi finita». Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un’intervista a Fox, nella quale però è tornato a minacciare Teheran. Intanto il vicepresidente JD Vance ha sostenuto che gli Usa sono pronti ad aiutare l’Iran a prosperare se abbandonerà l’idea del nucleare. E i Dem del Congresso hanno chiesto di creare una commissione per valutare l’idoneità di Trump alla presidenza: «Siamo su un pericoloso precipizio ed è ora che il Congresso si assuma le sue responsabilità in base al 25mo emendamento», ha detto il deputato Jamis Raskin. La petroliera Rich Starry, di proprietà della società cinese Shangai...🔗 Leggi su Open.online Le giravolte di TRUMP sulla guerra in IRAN Leggi anche: Trump: 'La guerra in Iran è quasi finita, la considero molto vicina alla fine' Guerra in Iran, folla a Teheran per il discorso di Khamenei. Telefonata Trump-Putin: “Guerra quasi finita”La tensione in Medio Oriente resta altissima mentre il conflitto tra Iran, Stati Uniti e Israele continua ad allargarsi.