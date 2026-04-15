Il presidente degli Stati Uniti ha affermato che la guerra in Iran è quasi conclusa, dichiarando di ritenere la fine molto vicina. La sua dichiarazione è stata rilasciata durante un'intervista alla rete televisiva Fox. Non sono stati forniti ulteriori dettagli o prove a supporto di questa affermazione. La situazione tra i due paesi continua a essere monitorata da vicino da parte di analisti e osservatori internazionali.

La guerra in Iran è "quasi finita. La considero molto vicina alla fine". Lo ha detto il presidente americano Donald Trump in un'intervista alla Fox. I negoziati con l'Iran proseguono: Trump non vuole che Teheran abbia l' arma nucleare e in questo momento "stiamo negoziando proprio per garantire che non avvenga". Lo ha detto il vicepresidente americano JD Vance. "Riconosco che i giovani elettori non apprezzano la politica che adottiamo in Medio Oriente. Lo capisco", ha aggiunto Vance. "Non sto dicendo che dovete essere d'accordo con me su tutto. Quello che dico è che non dove allontanarvi perché siete in disaccordo con l'amministrazione su un argomento.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Trump: 'La guerra in Iran è quasi finita, la considero molto vicina alla fine'

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