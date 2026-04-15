Iran Trattative in corso possibilità di accordo

In Iran, le trattative tra le parti sono attualmente in corso e si discute la possibilità di raggiungere un accordo. Nel frattempo, un ex presidente ha dichiarato che la guerra con l’Iran potrebbe essere vicina alla conclusione e ha affermato che un accordo è raggiungibile. Le dichiarazioni sono state rese pubbliche in un momento in cui si cercano soluzioni diplomatiche.

Trump dichiara che la guerra all’Iran è prossima alla fine, che un accordo è possibile, parole già sentite e smentite in passato, ma che vanno lette con quanto affermato dal portavoce del ministero degli Esteri iraniano Esmaeil Baqaei, che ha rivelato come i contatti tra i due Paesi non si siano interrotti dopo il fallimento di domenica scorsa e che una delegazione pakistana si sta dirigendo verso l’Iran a tale scopo. Quest’ultimo particolare ha certa rilevanza, dal momento che finora la mediazione pakistana era stata discreta, l’interscambio dei messaggi Washington-Teheran tramite Islamabad era corso sottotraccia. Se si muove una delegazione vuol dire che sul tappeto ci sono novità significative.🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Iran. Trattative in corso, possibilità di accordo Iran-Usa, Trump prende tempo ma Teheran nega l’avvio di un accordo Notizie correlate Iran, Trump: “Trattative in corso ma senza accordo distruggeremo l’isola di Kharg”. La Spagna chiude lo spazio aereo“Gli Stati Uniti d’America stanno conducendo trattative serie con un nuovo regime, più razionale, per porre fine alle nostre operazioni militari in... Griezmann verso l'Orlando City: trattative in corso con l'Atletico Madrid per un doppio accordo?????? Orlando City are prepared to wait until June to sign Antoine Griezmann if Atlético Madrid close doors to exit this month. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Golfo Persico. Media Iran, trattative in corso; Usa-Iran, trattativa a oltranza (dopo le tensioni iniziali). Sullo Stretto di Hormuz non c’è l’accordo; Sull’Iran e sul Libano non ci sono vere trattative - Pierre Haski; Usa-Iran, nessun accordo. Trump: Intercetteremo le navi che pagano un pedaggio a Teheran. Negoziati Usa-Iran in corso a Islamabad, il giallo delle navi Usa nello stretto di HormuzDelegazioni arrivate in Pakistan per negoziare il cessate il fuoco. Teheran chiede estensione della tregua e sblocco dei fondi. Scenario ancora fragile ... dire.it 'Trattative in corso Usa-Iran per cessate il fuoco in cambio apertura Hormuz'Giornale di Brescia è il primo quotidiano di Brescia e provincia. Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro! giornaledibrescia.it La minaccia dell'Iran: «Bloccheremo il Mar Rosso» facebook Dopo la Russia, l’Iran. Il grande gioco degli asset congelati Il punto di @gianluzappo x.com