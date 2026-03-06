Griezmann verso l' Orlando City | trattative in corso con l' Atletico Madrid per un doppio accordo

Orlando City è disposto ad aspettare fino a giugno per ingaggiare Antoine Griezmann, nel caso l’Atletico Madrid rifiutasse di lasciarlo partire prima. Le trattative tra il club americano e il giocatore sono in corso e si concentrano su un possibile accordo che coinvolge anche il club spagnolo. Finora non sono stati comunicati dettagli sui termini dell’intesa.

?????? Orlando City are prepared to wait until June to sign Antoine Griezmann if Atlético Madrid close doors to exit this month.Understand Orlando City already started talks with Atléti also over potential FREE deal only for the summer.Final decision up to Griezmann and Atléti. pic.twitter.comW3Uth4HbQG Orlando City sta valutando seriamente un intervento sull'attaccante Antoine Griezmann, con l'obiettivo di rafforzare l'attacco già nella prossima finestra estiva. Le interlocuzioni con l'Atletico Madrid sono state avviate, e l'ipotesi principale prevede un trasferimento a costo zero al termine della stagione, qualora non emergano condizioni per una cessione anticipata. L'America può aspettare: Griezmann ha deciso di finire la stagione all'AtleticoSecondo quanto riportato da ESPN, Antoine Griezmann avrebbe deciso di rinviare il trasferimento all'Orlando City al termine della stagione. L'attaccante. Antoine Griezmann ha deciso di restare all'Atlético Madrid nonostante l'offerta dell'Orlando City, che spingeva per averlo subito per l'inizio della nuova stagione di MLS Il francese ha un contratto con l'Atlético Madrid fino al 30 giugno 2027, ma in estate dov