Secondo fonti ufficiali, Teheran avrebbe utilizzato tecnologia satellitare cinese per colpire obiettivi strategici statunitensi. Il satellite sarebbe stato acquistato dalla forza aerospaziale dei Pasdaran, che lo avrebbe messo in orbita grazie a un lancio effettuato dalla Cina. Questa operazione si inserisce in un contesto di tensione tra Iran e Stati Uniti, con l’utilizzo di strumenti tecnologici avanzati.

Il satellite sarebbe stato acquistato dalla forza aerospaziale dei Pasdaran dopo essere stato messo in orbita dalla Cina. Trump aveva confermato che degli aerei statunitensi presenti nella base erano stati bersaglio di attacchi. L'ambasciata cinese a Washington: "Ci opponiamo fermamente al fatto che parti interessate diffondano disinformazione speculativa e allusiva contro la Cina" L’Iran ha usato tecnologia satellitare acquisita dalla Cinapercolpire obiettivi strategici statunitensiin tutto il Medio Oriente. Questo è quanto rivelato dalFinancial Timesche ha ottenuto“documenti militari iraniani” che mostrano che un satellite è stato acquistato alla fine del 2024 dopo che era stato lanciato nello spazio dalla società cineseEarth Eye Co.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Iran, Teheran ha usato tecnologia satellitare cinese per colpire obiettivi strategici Usa

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