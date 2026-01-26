Una mappa degli obiettivi strategici in Iran, diffusa dai think tank americani, mette in evidenza le potenziali aree di intervento. Realizzata dalla Fondazione per la Difesa delle Democrazie (FDD), questa analisi dettaglia le infrastrutture considerate prioritarie. La discussione su possibili azioni militari di Trump si concentra su queste coordinate, sottolineando l’importanza di valutare attentamente le implicazioni di un intervento in regione.

Al centro del dibattito geopolitico c'è una mappa che circola nei think tank americani, prodotta dalla Fondazione per la Difesa delle Democrazie (FDD): «Possible Targets in Iran: Regime Infrastructure». In cima alla lista, Teheran stessa: la residenza ufficiale del Leader Supremo Ali Khamenei (Beyt-e Rahbari), il mausoleo di Ruhollah Khomeini (simbolo ideologico intoccabile), il Ministero della Difesa e il quartier generale delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC) a Thar-Allah, responsabile della sicurezza interna e della repressione delle proteste. Più a nord, il quartier generale Khatam-al Anbiya, il braccio ingegneristico e contrattuale dell'IRGC, e la sede del Ministero dell'Intelligence. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ecco la mappa degli obiettivi strategici per colpire in Iran. Così Trump vuol fare “strike”

