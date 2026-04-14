Guerra in Iran petroliera cinese Hormuz sfidando il blocco di Trump Usa-Teheran possibile un nuovo incontro

Una petroliera cinese nel Golfo di Hormuz ha attraversato le acque sotto il blocco imposto dagli Stati Uniti, mentre si susseguono segnali di un possibile incontro tra USA e Teheran. La regione si trova in una fase di tensione elevata, dopo un attacco avvenuto il 28 febbraio che ha coinvolto le forze statunitensi e israeliane contro l’Iran. La situazione resta incerta e sotto osservazione internazionale.

La crisi in Medio Oriente entra in una fase cruciale e sempre più instabile. Dopo l’attacco del 28 febbraio da parte di Stati Uniti e Israele contro l’Iran. Nelle ultime ore, il fragile cessate il fuoco di due settimane raggiunto tra Washington e Teheran sembra già vacillare. Israele ha continuato i raid in Libano, causando centinaia di vittime, e l’Iran ha denunciato una “grave violazione” della tregua, mentre Hezbollah ha risposto con nuovi lanci di razzi verso il territorio israeliano. Il quadro si complica ulteriormente dopo il fallimento dei negoziati in Pakistan, che avrebbe dovuto rappresentare un primo passo verso una de-escalation....🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Guerra in Iran, petroliera cinese Hormuz sfidando il blocco di Trump. Usa-Teheran, possibile un nuovo incontro Iran, la guerra in diretta: oggi i colloqui Israele-Libano. Nave cinese sfida il blocco di Hormuz. Trump: “Teheran vuole fare un accordo”Le ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA: oggi via ai colloqui Israele-Libano per un cessate il fuoco. Leggi anche: Guerra in Iran, Netanyhau: “Il lavoro non è finito”. Teheran minaccia Trump. Minato lo stretto di Hormuz: giallo della petroliera Guerra Iran-Usa vicina Trump: «Non ho ancora deciso»