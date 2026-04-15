Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che la guerra è quasi finita, mentre l’esercito ha annunciato di aver attuato completamente il blocco navale nello stretto di Hormuz. La comunicazione arriva in un momento di tensione tra le due nazioni, con misure militari e dichiarazioni pubbliche che indicano un aumento delle attività militari nella regione. Nessuna informazione è stata fornita riguardo a eventuali negoziati o accordi successivi.

“Quasi finita”, la guerra in Iran, dopo le operazioni americane e israeliane avviate il 28 febbraio, fermate da una fragile tregua. Ne è convinto Donald Trump, che si è espresso così in un’intervista a Fox News di cui sono state diffuse alcune anticipazioni. “Penso sia quasi finita. Sì, intendo dire che credo sia molto vicina alla conclusione”, ha affermato nelle dichiarazioni condivise su X da Maria Bartiromo. Oggi, ha sostenuto il tycoon, all’Iran servirebbero già “venti anni” per la ricostruzione. “E non abbiamo finito – ha detto – Vedremo cosa accadrà”. Il presidente degli Stati Uniti si è detto convinto che l’Iran voglia un accordo dopo il primo round di colloqui tra Usa e Iran dello scorso fine settimana nella capitale pakistana Islamabad e mentre si rincorrono voci su un possibile nuovo incontro imminente.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Iran, Trump: “La guerra è quasi finita”. Esercito Usa: “Blocco navale di Hormuz completamente attuato”

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