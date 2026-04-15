iran diplomazia al lavoro per secondo round colloqui usa teheran ed estensione tregua

Le trattative tra Iran e Stati Uniti continuano, con sforzi diplomatici volti a organizzare un secondo round di colloqui. La prima riunione si è svolta lo scorso fine settimana a Islamabad, ma non ha prodotto accordi concreti. Le parti si preparano ad approfondire le discussioni per trovare una soluzione condivisa. Intanto, si lavora anche per prolungare la tregua in atto, anche se i dettagli non sono ancora stati resi noti.

La diplomazia si adopera per un secondo round di colloqui fra Iran e Stati Uniti dopo che il faccia a faccia dello scorso fine settimana a Islamabad non ha portato risultati. E si cerca di ottenere una proroga del cessate il fuoco, che è in scadenza il 22 aprile. Il Pakistan – che è emerso come mediatore chiave nel conflitto – ha inviato a Teheran una delegazione con il suo capo dell’esercito e il ministro dell’Interno, mentre parallelamente il premier pakistano Shehbaz Sharif è arrivato in Arabia Saudita in visita ufficiale con il ministro degli Esteri e con quello dell’Informazione. Donald Trump, in un’intervista all’emittente britannica Sky News, ha definito “ molto probabile ” un accordo Usa-Teheran entro fine aprile per porre fine alla guerra.🔗 Leggi su Lapresse.it

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