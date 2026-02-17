Iran terminato il secondo round di colloqui con gli Usa a Ginevra Teheran | Progressi
L'Iran ha annunciato la fine del secondo round di negoziati con gli Stati Uniti a Ginevra, affermando di aver fatto
I colloqui indiretti sul nucleare tra Stati Uniti e Iran si sono conclusi ed entrambe le delegazioni hanno lasciato la sede di Ginevra. – Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato ai media statali che ci sono stati “ buoni progressi ” rispetto al round precedente. Ha aggiunto che le due parti hanno concordato di lavorare su bozze di testo per un possibile accordo e di stabilire la data del prossimo round dopo lo scambio dei testi. Araghchi ha fatto sapere che entrambe le parti hanno posizioni che richiederanno del tempo per essere avvicinate. Araghchi: “Con Usa d’accordo su alcuni principi fondamentali”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
