Iran Pakistan propone secondo round colloqui con gli Usa Vance | Il Papa si attenga a questioni morali – la diretta

Il Pakistan ha proposto di ospitare un secondo ciclo di colloqui tra gli Stati Uniti e l’Iran a Islamabad nei prossimi giorni, prima della scadenza del cessate il fuoco. Due funzionari pakistani hanno confermato l’intenzione di organizzare l’incontro, senza specificare una data precisa. Nel frattempo, un commento di un rappresentante del Vaticano ha invitato il Papa a concentrarsi su questioni morali, senza ulteriori dettagli sul contesto.

Il Pakistan ha proposto di ospitare un secondo round di colloqui tra Stati Uniti e Iran a Islamabad nei prossimi giorni, prima della fine del cessate il fuoco, secondo quanto riferito da due funzionari pakistani. I funzionari, che hanno parlato a condizione di anonimato perché non autorizzati a discutere la questione con la stampa, hanno affermato che la proposta dipenderà dalla richiesta delle parti di una sede diversa. Uno dei funzionari ha aggiunto che, nonostante si siano conclusi senza un accordo, i primi colloqui facevano parte di un processo diplomatico in corso e non erano un’iniziativa isolata. Intanto la Casa Bianca alimenta le polemiche con il Vaticano, dopo la presa di posizione di Papa Leone XIV.🔗 Leggi su Lapresse.it

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I colloqui di Islamabad in diretta. Delegazione Usa in Pakistan. Slitta la trattativa con l’IranRoma, 11 aprile 2026 – Tensione alla vigilia dei colloqui Usa-Iran, in programma oggi a Islamabad.

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