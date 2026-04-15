Il 15 aprile 2026, si è diffusa notizia di un flash mob organizzato a Firenze, intitolato

Firenze, 15 aprile 2026 – La voce degli iraniani torna a farsi sentire a FIrenze. Sabato 18 aprile, dalle 17.30 alle 19, in piazza della Signoria, il movimento Donna Vita Libertà organizza un flash mob per chiedere la fine delle esecuzioni, la liberazione dei prigionieri politici e l’accesso libero a internet per il popolo iraniano. L’iniziativa nasce all’interno della mobilitazione internazionale “Global action to free political prisoners in Iran”, che dall’11 al 23 aprile coinvolge oltre 140 associazioni in tutto il mondo. “Non possiamo restare indifferenti davanti a bambini di 14, 15 o 16 anni condannati a morte e impiccati solo perché hanno chiesto libertà”, racconta Zoia Hadavandi, tra le promotrici del movimento fiorentino.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Iran, a Firenze il flash mob di Donna Vita Libertà: “Diritti umani ancora calpestati”

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