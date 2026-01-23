Il 24 gennaio 2026, i Radicali di Perugia organizzeranno un flash mob in Piazza IV Novembre alle 12, per esprimere solidarietà al popolo iraniano. L’iniziativa mira a testimoniare vicinanza a chi da settimane si mobilita per chiedere libertà e democrazia, sottolineando l’importanza di sostenere i principi fondamentali dei diritti umani. Un momento di sensibilizzazione e confronto, aperto a tutti coloro che desiderano condividere questo messaggio.

Un flash mob per testimoniare vicinanza al popolo dell'Iran. A organizzarlo i Radicali di Perugia. “Perugia si ritrova in Piazza IV Novembre sabato 24 gennaio 2026 alle ore 12 per manifestare vicinanza a chi da settimane scende in piazza per chiedere libertà e democrazia in un Paese che sta.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Perugia, il flash mob per le proteste in Iran: "Vicinanza a chi chiede libertà e democrazia"Il 24 gennaio 2026, i Radicali di Perugia organizzano un flash mob in Piazza IV Novembre alle ore 12, per esprimere solidarietà al popolo iraniano.

Verona, flash mob in sostegno delle proteste in Iran: presente anche il sindaco TommasiMartedì 6 gennaio a Verona si è svolto un flash mob in solidarietà con le proteste in Iran, in corso da due settimane contro il regime teocratico.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Perugia, il flash mob per le proteste in Iran: Vicinanza a chi chiede libertà e democrazia; Pensa Perugia aderisce al flash mob promosso da Radicali Perugia a sostegno del popolo iraniano; Pensa Perugia aderisce al flash mob promosso da Radicali Perugia; Perugia Civica aderisce al flashmob in solidarietà al popolo iraniano.

Iran, tante adesioni per il flash mob in programma sabato a PerugiaSono finora 18 le realtà politiche e associative che hanno finora aderito al flash mob a sostegno della lotta democratica del popolo iraniano, in programma domani, sabato 24 gennaio, a Perugia. L’iniz ... umbria24.it

Perugia in piazza per l’Iran: Pensa Perugia aderisce al flash mob per libertà e democraziaPensa Perugia aderisce al flash mob convocato da Radicali Perugia in piazza IV Novembre sabato 24 gennaio 2026 alle 12, per manifestare vicinanza al popolo iraniano e a chi, da settimane, scende in pi ... newtuscia.it

Perugia in piazza per l’Iran: Pensa Perugia aderisce al flash mob per libertà e democrazia - facebook.com facebook