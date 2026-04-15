Ipotesi nuovo casello sull’A1 De Franco punzecchia Fd’I | Si attivino pure col Governo

Il vicesindaco di Reggio Emilia ha commentato con sorpresa la posizione di Fratelli d’Italia riguardo alla possibile costruzione di un nuovo casello autostradale sulla A1. De Franco ha invitato il partito a procedere con le iniziative necessarie, coinvolgendo anche il Governo. La questione riguarda la realizzazione di un accesso stradale che potrebbe influenzare la viabilità dell’area, ma al momento non ci sono decisioni ufficiali in merito.

Il vicesindaco di Reggio, Lanfranco de Franco, trova "singolare" la posizione assunta da Fratelli d’Italia a livello locale sulla realizzazione del casello autostradale Reggio Emilia Est. Questo lunedì il consiglio comunale ha approvato una mozione avanzata dei meloniani che impegna la giunta a sostenere il progetto dell’opera. Fd’I, sottolinea de Franco, non ha però mostrato lo stesso spirito di iniziativa e di apertura a livello nazionale. "Su un ordine del giorno presentato dai deputati reggiani Pd Ilenia Malavasi e Andrea Rossi, il Governo si è espresso con un’ammissione con riserva" considera il vicesindaco. D’altro canto, il deputato reggiano Gianluca Vinci (FdI) reputa il voto in Sala del Tricolore "un passo importante per tutta la città".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ipotesi nuovo casello sull’A1. De Franco punzecchia Fd’I: "Si attivino pure col Governo" Viabilità, approvata la delibera per il nuovo svincolo del casello autostradale dell'A1Il capogruppo del Pd Campanini: “Faciliterà il collegamento con le Fiere, evitando le code in occasione degli eventi più importanti" Nel consiglio... Leggi anche: Sbronzo marcio sull'A1, senza una ruota, senza patente: sfonda il casello, arrestato