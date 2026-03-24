Il peggio al volante. Il peggio che si possa immaginare e concepire. Una fuga sconsiderata, tra infrazioni folli e manovre kamikaze, si è conclusa con un arresto lungo la diramazione D18 dell’autostrada A1. Protagonista un uomo che viaggiava su soli tre pneumatici ad alta velocità, attirando così l'attenzione della polizia all'altezza del km 10. Gli agenti hanno intimato l’alt, ma il conducente ha reagito accelerando e tentando di sottrarsi al controllo con una serie di manovre al limite, per giunta su tre ruote. La fuga è proseguita fino al casello di Castelnuovo di Porto, dove l’uomo ha forzato il passaggio abbattendo la sbarra e continuando la corsa per circa un chilometro. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sbronzo marcio sull'A1, senza una ruota, senza patente: sfonda il casello, arrestato

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