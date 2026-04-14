Giulia Michelini a Belve chi è l’attrice ospite di Fagnani

Stasera, martedì 14 aprile, a Belve sarà ospite Giulia Michelini, attrice nota per il suo lavoro nel cinema e in televisione. La presenza dell’attrice si inserisce nel consueto appuntamento con il programma condotto da Fagnani. La puntata prevede anche altri ospiti, e si concentrerà su vari temi, senza ulteriori dettagli ufficiali sulla scaletta.

(Adnkronos) – Tra gli ospiti di questa sera, martedì 14 aprile, a Belve ci sarà anche Giulia Michelini. L’attrice, celebre per il suo ruolo di ‘Rosy Abate’ nella sera ‘Squadra Antimafia – Palermo oggi’, si racconterà rispondendo alle domande pungenti di Francesca Fagnani, simbolo del format del talk di Rai2. Giulia Michelini prima di approdare sul piccolo schermo comincia la sua carriera come ginnasta. Proprio nel corso di un suo allenamento viene notata da da un produttore cinematografico che la spinge a entrare nel mondo televisivo. Debutta nel 2002 con 'Distretto di Polizia' dove interpreta il personaggio di Sabrina, sorella di Giulia, interpretata da Claudia Pandolfi.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: Giulia Michelini a Belve, il figlio a 19 anni e l’esperienza con l’ayahuasca: Fagnani travolta “Ma lo fa pure agli altri?”: Giulia Michelini spiazza a Belve, Fagnani scoppia a ridereTorna su Rai 2 l’appuntamento con Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani che ha fatto delle interviste senza filtri il suo marchio di...