Giulia Michelini è intervenuta per la prima volta a Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani su Rai 2, andato in onda martedì 14 aprile. Durante la trasmissione, l’attrice ha condiviso alcuni dettagli della sua vita, tra cui il suo figlio avuto a 19 anni e un’esperienza con l’ayahuasca. La puntata ha visto anche l’intervento di Francesca Fagnani, che ha portato alla luce aspetti personali e intimi della protagonista.

Prima volta a Belve per Giulia Michelini, che non ha deluso le aspettative. L’attrice è tra le protagoniste della puntata in onda martedì 14 aprile su Rai 2: nel programma ideato e condotto da Francesca Fagnani ha portato un racconto personale fatto di ironia, confessioni e momenti più intimi. La 40enne si è lasciata guidare dalle domande della conduttrice senza sottrarsi, offrendo fin da subito un ritratto autentico e fuori dagli schemi. “La gente dice che so’ pazza”, ha raccontato con leggerezza, segnando il tono di un confronto che ha alternato riflessione e autoironia. L’intervista di Giulia Michelini a Belve. Nel corso dell’intervista di Giulia Michelini a Belve sono emersi episodi personali e racconti che mescolano profondità e leggerezza.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Giulia Michelini a Belve, il figlio a 19 anni e l’esperienza con l’ayahuasca: Fagnani travolta

Giulia Michelini a Belve: “Ho provato l’ayahuasca, ho avuto le visioni. Spesso rutto, è liberatorio”Ospite della seconda puntata di Belve, in onda martedì 14 aprile su Rai2, Giulia Michelini regala a Francesca Fagnani un’intervista fuori controllo:...

Belve, Carlo Conti, Giulia Michelini e Francesco Chiofalo ospitiCarlo Conti, Giulia Michelini e Francesco Chiofalo saranno gli ospiti della seconda puntata di Belve e risponderanno alle temutissime domande di...