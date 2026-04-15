Inzaghi Al Hilal KO contro Mancini

In una recente partita, la squadra allenata dall’ex tecnico dell’Inter è stata sconfitta da quella guidata dal suo collega. La sconfitta si inserisce in un andamento negativo della squadra, che ha portato a un possibile cambio di allenatore. L’esito della partita ha suscitato discussioni sulla posizione dell’allenatore attuale, con la stampa che monitora attentamente gli sviluppi. La situazione rimane in evoluzione e si attendono eventuali aggiornamenti ufficiali.

Inzaghi Al Hilal, KO contro Mancini ora la panchina traballa! La stagione flop dell’ex Inter Inzaghi Al Hilal, dopo il KO contro Mancini ora la panchina traballa! La stagione flop dell’ex Inter: la sua avventura in Arabia è già finita? l futuro di Simone Inzaghi sulla panchina dell’Al Hilal appare oggi più incerto che mai. Come riporta La Gazzetta dello Sport, la stagione dell’allenatore piacentino in Arabia Saudita sta assumendo contorni molto simili a quelli vissuti nell’ultima annata alla guida dell’Inter: grandi aspettative, una finale persa contro il Psg e un campionato che sembrava saldamente in mano, ma che si è progressivamente complicato fino a diventare quasi irraggiungibile.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Inzaghi Al Hilal, KO contro Mancini Dalla Seconda Stella al Disastro di Monaco: L’Era Inzaghi-Inter (2021-2025) Inzaghi Al Hilal, dopo il KO contro Mancini ora la panchina traballa! La stagione flop dell’ex InterChivu Inter, il futuro si costruirà insieme! Scudetto e poi rinnovo: il tecnico avrà un peso maggiore sul mercato! 2 i nomi sul tavolo Mercato Inter,... Al Hilal, che flop: Inzaghi rischia la panchina, non solo per colpa di ManciniOggi dire che la panchina di Simone Inzaghi all’Al Hilal è a rischio assume i contorni di un understatement. Temi più discussi: Simone Inzaghi, crisi nera in Arabia: eliminato da Mancini, i tifosi dell’Al Hilal infuriati; Al-Hilal, Simone Inzaghi nel mirino dopo il KO con l'Al Sadd: Non temo di essere licenziato; Lo strano caso di Simone Inzaghi all'Al Hilal: ha perso una partita su 45, ma sta per perdere il campionato; Inzaghi ora rischia grosso: l'Al Hilal pensa all'esonero del tecnico. Inzaghi Al Hilal, dopo il KO contro Mancini ora la panchina traballa! La stagione flop dell’ex InterInzaghi Al Hilal, dopo il KO contro Mancini ora la panchina traballa! La stagione flop dell'ex Inter: la sua avventura in Arabia è già finita? calcionews24.com Il KO scatena la bufera: Inzaghi in Italia al posto di GaspA cinque punti di distanza dall’Al Nassr di Cristiano Ronaldo, Simone Inzaghi non sta attraversando un momento particolarmente esaltante alla guida dell’Al-Hilal. Usciti dalla Champions asiatica per m ... asromalive.it Inzaghi deve tuttavia fare i conti con le regole fiscali vigenti in Arabia Saudita: non potrebbe legarsi a nessuna nuova squadra prima del 4 luglio 2026 - facebook.com facebook INZAGHI SHOCK, fuori dalla CHAMPIONS e rischio ZERO TITULI: critiche in ARABIA! SCELTA SBAGLIATA x.com