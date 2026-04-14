Al Hilal che flop | Inzaghi rischia la panchina non solo per colpa di Mancini

Al Hilal sta attraversando un momento difficile, con un’eliminazione in Champions League contro l’Al Sadd e un incremento delle difficoltà in campionato, passando da una posizione di vantaggio a una di svantaggio rispetto all’Al Nassr. La squadra ha subito una notevole perdita di punti in classifica e le recenti prestazioni non sono state all’altezza delle aspettative. A Riad, le cose non sembrano migliorare, e il tecnico rischia di perdere la panchina.

Oggi dire che la panchina di Simone Inzaghi all’Al Hilal è a rischio assume i contorni di un understatement. I tifosi del club di Riad ieri sera sono tornati scornati da Gedda, dopo che il loro squadrone confezionato a suon di milioni è stato eliminato dalla Champions asiatica dall’Al Sadd qatariota guidato da Roberto Mancini, che tra l’altro ha ricevuto in contumacia anche la grande notizia di aver vinto il campionato. Per il Mancio doppia gioia, per Simone le delusioni si accumulano. Sul neutro di Gedda è finita 3-3 con l’Al Hilal, strafavorito alla vigilia, avanti 3 volte con Milinkovic-Savic, Al Dawsari e Marcos Leonardo e sempre ripreso da Claudinho, Mujica e Roberto Firmino.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Al Hilal, che flop: Inzaghi rischia la panchina, non solo per colpa di Mancini Simone Inzaghi, che flop in Arabia! I tifosi dell’Al-Hilal in rivolta sui social: «Impreparato, vattene»di Redazione Inter News 24Simone Inzaghi prosegue nel suo pessimo momento in Arabia con l’Al-Hilal: i tifosi chiedono il suo esonero sui social Il... Conceicao in trionfo con l’Al Ittihad! Battuto Mancini, adesso la sfida all’Al Hilal di InzaghiNapoli, riecco McTominay! Conte ritrova il suo fedelissimo, e per il rinnovo… Juve, Spalletti sposa la via della rivoluzione: in 8 possono essere...