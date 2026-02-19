Sergio Conceição ha portato l’Al Ittihad alla vittoria contro l’allenatore italiano Mancini nella finale della AFC Champions League Elite. La partita si è conclusa con un risultato positivo per la squadra di Conceição, che ha dimostrato grande determinazione e organizzazione. L’attaccante ha segnato il gol decisivo nel secondo tempo, facendo esplodere di gioia i tifosi presenti allo stadio. Ora l’Al Ittihad si prepara ad affrontare l’Al Hilal di Inzaghi nella prossima sfida importante del torneo.

La chiusura della AFC Champions League Elite ha messo in evidenza la prova di maturità dell’Al Ittihad, guidato da Sergio Conceição, che ha conquistato la qualificazione agli ottavi non senza fatica dopo la sfida con l’Al Sadd di Roberto Mancini. La squadra saudita ha mostrato una stagione in crescita, caratterizzata da solidità tattica e da un reparto offensivo produttivo, elementi che hanno accompagnato una campagna competitiva di alto livello. La vittoria contro l’Al Sadd ha concluso il girone con l’Al Ittihad classificato al quarto posto, qualificato agli ottavi come squadra di seconda fascia, mentre l’Al Sadd ha ottenuto l’accesso agli ottavi come pretendente direzione. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

