Investito dal tir mentre va a scuola Lieve miglioramento per il 15enne

Un quindicenne è stato investito da un tir mentre si recava a scuola lunedì mattina alle 6.30, vicino all’incrocio tra via Correggio e via Salvi a Reno Centese. Le sue condizioni sono considerate serie, ma si è registrato un lieve miglioramento. Il ragazzo rimane stabile e sotto monitoraggio medico. La polizia sta indagando sulla dinamica dell’incidente.

Resta in condizioni serie ma stabili il ragazzo di 15 anni investito lunedì alle 6.30 a Reno Centese, nei pressi dell’incrocio tra via Correggio e via Salvi. Nelle ultime ore si registrano però segnali incoraggianti. Il giovane è stato estubato, un passaggio importante nel percorso di recupero, all’ ospedale di Cona dov’è stato ricoverato immediatamente in rianimazione a causa del politrauma riportato. L’ incidente è avvenuto mentre il ragazzo stava attraversando la strada per raggiungere la fermata dell’autobus che l’avrebbe portato a scuola, un liceo di Ferrara. Stando a una prima ricostruzione dei Carabinieri di Cento che stanno facendo tutti gli accertamenti per definire la dinamica, il ragazzo è stato travolto da un autoarticolato diretto verso Casumaro che l’ha colpito con la parte anteriore del mezzo, procurandogli traumi gravi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Investito dal tir mentre va a scuola. Lieve miglioramento per il 15enne Deer Season & Holiday Patrols | Michigan Wardens Chronicles Leggi anche: Investito mentre va a scuola, ragazzino in ospedale Leggi anche: Studentessa 15enne aggredita mentre va a scuola e ferita con un taglierino