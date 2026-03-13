Studentessa 15enne aggredita mentre va a scuola e ferita con un taglierino

Una ragazza di 15 anni di Latina è stata aggredita mentre si recava a scuola. Durante l’attacco, è stata picchiata e ferita con un taglierino. La studentessa è stata soccorsa e portata in ospedale per le cure del caso. La polizia sta indagando sull’accaduto e cerca di identificare eventuali responsabili.

L'episodio avvenuto a Latina martedì mattina, intorno alle 7,30. Non si conosce al momento il movente del gesto Aggredita mentre stava andando a scuola, picchiata e ferita con un taglierino. Vittima è una studentessa 15enne di Latina. L'inquietante episodio è avvenuto martedì mattina in via Grassi, nel quartiere Nicolosi, intorno alle 7,30. Secondo la ricostruzione la responsabile sarebbe stata una coetanea della vittima, che poi è fuggita. La ragazza, rimasta a terra, è stata soccorsa da un'ambulanza e poi medicata al pronto soccorso. Aveva ferite da taglio in diverse zone del corpo e perfino sulla gola. Nelle ore successive è stata ascoltata dai carabinieri per ricostruire i fatti. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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