investito mentre va a scuola ragazzino in ospedale

Un ragazzino è stato investito mentre si recava a scuola e si trova attualmente in ospedale a Perugia. L’incidente è avvenuto a Tavernelle, frazione di Panicale, nella mattinata di venerdì 27 marzo. I carabinieri stanno verificando la dinamica dell’accaduto.

È ricoverato all'ospedale di Perugia il ragazzino investito mentre va a scuola. È successo a Tavernelle, frazione di Panicale, nella mattinata di venerdì 27 marzo e la dinamica è al vaglio dei carabinieri. Secondo una prima ricostruzione dei fatti il 14enne stava andando a prendere il bus quando è stato investito da un automobilista. Subito soccorso e portato al Santa Maria della Misericordia di Perugia dove è stato ricoverato. Non è grave. PerugiaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Ragazzino investito Ponte Valleceppi, mortale il colpo alla testa. Inchiesta per omicidio stradale. Decisa data funerale Maltempo, Umbria Meteo: "Da stanotte freddo e precipitazioni: fiocchi su Perugia". 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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